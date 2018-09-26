Где в Харькове отключили воду - адреса

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 26 сентября, временно отсутствует водоснабжение.

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 17:00 26.09.18 г.; ул. Астрономическая, 44-б (п. №2) до 20:00 26.09.18 г.; ул. Продольная, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 27.09.18 г.; ул. Короленко, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 26.09.18 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а,34-в до 17:00 26.09.18 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №8, стояк), ул. Академика Павлова, 132-г (п. №3, стояк) до 20:00 26.09.18 г.

Новобаварский район:

ул. Крылова (ч/с) до 20:00 26.09.18 г.ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26.09.18 г.

Основянский район:

пр. Московский, 2/2 (п. №8) до 20:00 26.09.18 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 8-а (стояк), проезд Садовый, 18/2 (п. №2, стояк) до 20:00 26.09.18 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №4, стояк) до 20:00 26.09.18 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №4, стояк), ул. Тобольская, 49 (стояк) до 20:00 26.09.18 г.

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