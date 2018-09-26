«Тазиковый период». Горячая вода не появилась, да еще и холодная исчезла. Чиновники связывают отключения исключительно с подготовкой к зиме

Алла живет на Алексеевке уже почти 35 лет. За все это время женщина впервые видит такое безобразие, признается она. В кране нет горячей воды с начала августа, и сейчас, с наступлением холодов, ее нехватка ощущается особенно остро

Алла

Очень тяжело мне, я даже голову не могу вовремя помыть, вот и трудности, ни скупаться, ни голову помыть … я не знаю, почему так долго нет. Никогда, сколько я живу здесь, вот это первый раз, когда так долго нет воды

Светлана живет неподалеку в этой многоэтажке. В доме на девять подъездов нет ни горячей, ни холодной воды. И если об отключении последней люди знали заранее и сделали запасы - то, что такое горячая почти забыли, ведь очень уж дорого обходится им этот ресурс

Светлана

Ну, сколько мы можем нагреть при вот этом, как говорится,… этой плате. Ну, сколько… кружку возьму туда окуну. Вот, кружку там помоюсь кое-как себе, волосенки кое-как помою. Сколько, объясните, можно?

Горячая вода в кранах должна была появиться здесь сначала 15-го сентября, затем эту дату перенесли, а сейчас, говорят местные жители, и это обещание наверняка нарушат. Ведь последний раз им сообщили, что вода появится аж третьего октября

«Роботи продовжено до 28-го вересня» і якщо відклеїти цей папірець ми бачимо зовсім іншу дату і такі самі стандартні вибачення від Харківських теплових мереж

Впрочем, этот год не является исключением. В прошлом году в это же время вопрос было не менее актуальным. Именно тогда активист Александр Зарайский опубликовал материал, в котором, по его словам, на правах анонимности было взято интервью у коммунальщика. Тот, в свою очередь, рассказал, что во время гидравлических испытаний дефекты на трубах ликвидируют несвоевременно и в минимальных объемах из-за нехватки материалов, техники и персонала. Публикацию в социальных сетях вновь начали активно обсуждать и в последнее время. Впрочем, чиновники с такой точкой зрения не согласны. Например, вице - мэр Игорь Терехов во время еженедельного совещания по подготовке к зиме, сообщил, что подготовка домов коммунальной формы собственности, социальной сферы и инфраструктурных объектов к новому отопительному сезону - на завершающей стадии. В частности, отмечалось, что дома коммунальной формы собственности практически полностью готовы к холодам. Вот и заместитель директора департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная уверяет, отсутствие горячей воды связано исключительно с подготовкой жилищного фонда к зиме.

Руслана Колодная, зам .дир. деп. коммунального хозяйства

То что касается Павлово Поле - то, примерно, 3 – 5 октября должны горячую воду дать. Практически все дефекты там идут на уменьшение, идет ремонт плановый и неплановый… аварийные ситуации. Должны воду дать в начале октября. – А в других районах, есть какие-то конкретные даты? – Есть, есть конкретные даты, есть графики … эту информацию можно получить в аварийной службе ХТС. К сожалению, у меня этого графика с собой нету

Сегодня без горячей воды обходятся 1290 жилых домов. А пока чиновники и коммунальщики составляют все новые графики - люди продолжают теряться в собственных догадках

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