Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:22
Просмотров: 57

"Металлист 1925" вылетел из розыгрыша Кубка Украины

Металлист 1925 вылетел из розыгрыша Кубка Украины

Для харьковского "Металлиста 1925" непроходимым соперником в 1/16 Кубка Украины по футболу оказалась команда второй лиги "Калуш" из Ивано-Франковской области.

Матч проходил на поле "Калуша". Основное время завершилось вничью - 0:0. В овертайме же - на 116-й минуте Даниил Кныш забил гол, который принес "Калушу" победу 1:0 и путевку в 1/8 финала.

"Металлист 1925", игравший не основным составом, прекратил после этого поражения борьбу за Кубок Украины.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 