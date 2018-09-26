Энергетики предупредили об отключении объектов "подземки" за многомиллионные долги. Остановится ли движение поездов?

О вынужденном отключении объектов предприятий-неплательщиков "Харьковский метрополитен" и "Горэлектротранссервис" энергетики сообщили накануне. Причина- существеннеы долги, которые накопились за последний месяц. В общем - свыше 35 миллионов гривен. Около 14 из них задолжала за потребленную электроэнергию "подземка", остальное - "Горэлетранссервис". Энергетики подчеркивают, обратились в руководителям коммунальных предприятий по поводу своевременных расчетов, однако конкретного ответа не получили.

Владимир Скичко, начальник управления информационной политики АК "Харьковоблэнерго":

После получения уведомлений о предстоящем отключении ни руководство метрополитена, ни руководство Горэлетротранссервиса не выходило с какими-либо конструктивными предложениями на "Харьковоблэнерго", поэтому на сегодняшний день реакции с той стороны мы не видим.

По словам энергетиков, на движение поездов в метрополитене и график работы трамваев, а также троллейбусов, возможные отключение не повлияют, пока они будут касаться только административных зданий. Затем - все зависит от рассчетов КП, говорят в компании. Тем временем, харьковчане переживают, что могут стать заложниками спорной ситуации и останутся без самого удобного и экономного способа добраться в любую точку города.

Светлана:

Это "облэнерго" - они решают, но я думаю, что надо выходить на наши, чтобы это было удобно для людей, прежде всего.

Алена:

Ну, нужно как-то выходить из ситуации, потому что метрополитен очень важен, чтобы передвигаться по городу. У меня есть машина, я её оставляю возле метро, прыгаю, двигаюсь в разные концы, потом дальше, потому что по пробкам, сами понимаете сколько бензин стоит. Так что важно и нужно, надо как-то выходить из ситуации руководству метрополитена.

В харьковском горсовете обещают - решат проблемный вопрос с долгами транспортников в ближайшее время.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры:

Думаю, что до конца месяца мы постараемся с этой ситуацией разобраться и справиться максимум в первых числах, чтобы не біло никаких... Это нормальная реакция облэнерго, что они с нас требуют, мы, действительно, должнв какие-то деньги. Но конфликт на уровне, который раздут в интернете, у нас его точно нет. У наших предприятий рабочие отношения с облэнерго.

В пресс-службе КП "Харьковский метрополитен" также уверяют, что уже решается вопрос о срочном перечислении части денег. Кроме того, говорят - "подземка" работает в штатном режиме и на перевозке пассажиров ситуация с долгами не отразится. А задолженность, подчеркивают в КП, связана с тарифом, который не позволяет покрыть все расходы предприятия. В то же время, такие заявления представителей метрополитена вызывают сомнения у активистов-антикоррупционеров. Юрист "Харьковского антикоррупционного центра" Владимир Рысенко отмечает, что информация про ифнансовую деятельность "метрополитена" достаточно закрыта, в частности. это касается размещения рекламы или аренды помещений в подземных переходах. Поэтому, утверждает Рысенко, говорить, что денег на оплату электроэнергии предприятием не хватит из-за низких цен на проезд - некорректно, поскольку формирование тарифа - непрозрачное.

Владимир Рисенко, юрист "Харьковского антикоррупционного центра":

Несмотря на то, что мы выиграли суд у метрополитена о раскрытии информации, которую они должны раскрывать в соотвествии с хозяйственным кодексом. Решение суда вступило в законную силу, они его не выполняют и обжалуют в касационном порядке, Верховный суд, то есть они категорически против раскрытия информации о своей деятельности. Кроме того, если мы откроем судебные реестр и забъем туда "Харьковский метрополитен", то мы обнаружим достаточно много уголовных производств, в которых правоохранители ведут следствие против должностных лиц метрополитена.

В последний тарифы на перевозку пассажиров в харьковской "подземке" выросли лишь несколько месяцев назад, весной. Тогда стоимость проезда увеличилась до 5 гривен, до этого составляла 4.





Агентство Телевидения Новости