Харьковчан призывают нести оружие копам

Месячник добровольной сдачи оружия продлится на территории Украины с 1 по 31 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области. Люди, которые добровольно обратятся в полицию для сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

Напомним, незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости