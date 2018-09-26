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Харьковчан призывают нести оружие копам

Харьковчан призывают нести оружие копам

Месячник добровольной сдачи оружия продлится на территории Украины с 1 по 31 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области. Люди, которые добровольно обратятся в полицию для сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности.

 

Напомним, незаконное владение и хранение оружия согласно ст. 263 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность на срок до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости

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