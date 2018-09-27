В Богодуховском районе за вымогательство у фермера задержали мужчину

В Богодуховском районе правоохранители задержали 39-летнего безработного местного жителя во время вымогательства и получения второй части денег от местного фермера в счет якобы украденного урожая.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленнику инкриминируется разбой и вымогательство, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч.3. Ст. 187 и ч.2 ст. 189 УК Украины).

По предварительным данным, несколько недель назад злоумышленник вместе с 2-мя сообщниками пришли в дом фермера и стали требовать у него деньги за якобы украденный им урожай подсолнечника.

Незваные гости заявили 44-летнему хозяину, что он собрал урожай с чужого поля и теперь должен отдать 50 тысяч гривен.

Мужчина не признал данное обвинение и отказался платить.

После этого хозяина избили и повредили его автомобиль.

Также злоумышленники якобы в счет погашения долга забрали со двора сварочный аппарат, другой хозяйственный инструмент.

Сейчас в деле разбираются следователи.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и привлечения других участников конфликта к ответственности.

Агентство Телевидения Новости