Снимут штраф по фото. Новые взыскания и эвакуация автомобиля «светят» водителям-нарушителям правил парковки

До этих пор чтобы выписать штраф за неправильную парковку, полицейский должен был встретиться с водителем лично. Теперь этого не требуется. Кроме того, закон предусматривает внедрение новой должности - парковочного инспектора, которого будут нанимать местные власти.

Алексей Буслик, зав. сектором общих правовой работы Деп.тер.контроля

Іспектори з паркування – це будуть владними суб єктами, які наділені відповідними повноваженнями , щодо цих повноважень, якими володітимуть посадові особи місцевого самоврядування. Перш за все, - це притягнення до відповідальності за несплату за паркування.

Дополнительные полномочия - это привлечение к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки.

А также инспектор по парковке имеет право эвакуировать транспортные средства. Правда, для этого необходимо, чтобы Кабмин принял еще и соответствующий порядок по эвакуации транспортных средств.

Для фиксации нарушений инспектор должен иметь при себе специализированное оборудование для фиксации.

Для взыскания штрафа ему достаточно будет сфотографировать машину и оставить сообщение на лобовом стекле. К таким нововведениям харьковские водители относятся очень положительно

Алексей, водитель

- Як ставитесь до того, що тепер, можливо, буде фото- та відеофіксація, і машину можуть забрати на евакуатор? – Хорошо. Слишком много запаркованных машин, будет наверное меньше. - А як взагалі, на Вашу думку, ситуація з паркуванням у Харкові? - Слишком много запаркованных машин, слишком мало парковочного места

Павел, водитель

- Платите за паркування?- Зазвичай я плачу. Буває, якщо треба зупитинсь швидко, а немає місця для паркування - ну буває. І в цілому я позитивно відношусь, бо іноді пакруюються так, що їхати дуже важко. Я позитивно ставлюсь, це «построїть» людей, вони будуть більш відповідально ставиться до того, де вони паркуються. Можливо, хтось вирішить продати машину, замість двух буде одна, будуть їздити разом. Я не знаю. Подивимось

Согласно закону, днем ​​получения уведомления о штрафе считается дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении хозяину транспортного средства или совершеннолетнему члену его семьи. Вся эта система будет воплощаться постепенно, отметили в горсовете. В Харькове уже сделаны первые шаги.

Алексей Буслик, зав. сектором общих правовой работы Деп.тер.контроля

Було створено в структурі Департаменту територіального контролю відповідну інспекцію з паркування, відповідно до штатного розпису якої, в кількості восьми осіб, але ми розуміємо, що для такого великого міста, як Харків, такої кількості посадових осіб недостатньо, але така кількість осіб передбачена на початковому етапі

По закону, первые десять минут на парковке должны быть бесплатными. Впрочем, это не касается парковок с автоматическим платным въездом.

Согласно новому закону, штрафы за неуплату стоимости услуг за парковку будут в 20 раз выше стандартной оплаты одного часа услуги. Его размер зависит от тарифа, установленного на площадке. За неправильную парковку водитель оплатит штраф. В случае существенного препятствия он будет составлять 510 гривен. Если авто заберут на штрафплощадку, то плата составит 770 гривен за услуги эвакуатора и 144 гривны за каждые сутки пребывания на штрафной площадке.





Агентство Телевидения Новости