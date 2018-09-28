Советника Кернеса подозревают в злоупотреблении служебным положением

Прокуратура объявила подозрение советнику Геннадия Кернеса и экс-главе управления Госкомзема в Харькове. По данным следствия, мужчина незаконно согласовал передачу 0,22 гектара под строительство.

В 2013 году чиновник подписал положительный вывод на проект, по которому гражданин получал два участка земли, принадлежавшей "Харьковской лесной научно-исследовательской станции". В дальнейшем этот документ послужил основанием для бесплатной передачи массива в частные руки.

Силовики открыли уголовное производство по статье 364 УК Украины ("злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия"), а также подготовили ходатайства о круглосуточном домашнем аресте советника Кернеса и его отстранении от должности. Кроме того, суд рассматривает иск о возврате незаконно приватизированных участков леса.

По нашим данным, речь идет о Юрии Санине, который руководил Госкомземом более десяти лет назад, при мэре Михаиле Добкине и его сменщике. Согласно декларации, советник нынешнего градоначальника владеет земельным участком и домом в Рогани, а его супруга - квартирой и двумя гаражами в Харькове. В собственности семьи также находятся автомобили BMW X6, Mercedes-Benz S 63 AMG и ВАЗ-2107. При этом годовой доход четы Саниных составляет всего 93 тысячи гривен.

Источник: http://newsroom.kh.ua

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