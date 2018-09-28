Где в Харьккове сегодня нет воды? (адреса)

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 28 сентября, временно отсутствует водоснабжение.

Киевский район:

ул. Шишковская, 12, ул. Старошишковская, 10, пер. 1-й Лесопарковский, 7, ул. Липецкая (ч/с), ул. Исаевская (ч/с), пер. Сызранский (ч/с), ул. Звездная (ч/с), пр. Московский, 5 (п. №4, стояк), пр. Жуковского, 9 (п. №2, стояк), ул. Короленко, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 28.09.18 г.

Московский район:

ул. Михайлика (Высочиненко), 7-а (п. №2), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №8,9,10), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №13, стояк) до 20:00 28.09.18 г.

Немышлянский район:

проезд 2-й Братский (ч/с) до 20:00 28.09.18 г.

Новобаварский район:

ул. Крылова (ч/с), ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 28.09.18 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 28.09.18 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 8-а (стояк), пр. Гагарина, 201 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 28.09.18 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 56 (п. №4, стояк), пр. Победы, 77 (стояк), ул. Клочковская, 336 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 6 (п. №2), ул. Клочковская, 244 (п. №5) до 20:00 28.09.18 г.; ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк) до 20:00 29.09.18 г.

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