В Змиевском районе иномарка насмерть сбила женщину

Накануне в 19-30 на трассе Харьков-Мерефа-Павлоград в села Первомайское Змиевского района автомобиль Mazda 6 (водителю 41 год) сбил вышедшую на проезжую часть женщину.

Как сообщает отдел коммуникаий ГУНП Харьковской области, от полученных травм 50-летняя пострадавшая, местная жительница, скончалась.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятелсьва устанавливаются, идет поиск очевидцев ДТП.

Агентство Телевидения Новости