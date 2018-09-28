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Последние выходные сентября будут теплыми, но с дождем

Последние выходные сентября будут теплыми, но с дождем

Дождь  ожидается в Харькове на выходных, 29 и 30 сентября.Об этом сообщает пресс-служба Харьковского Гидрометцентра.

По информации синоптиков,  в субботу в городе - облачно с прояснениями, ночью и днем - небольшой дождь, ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – 8-13 градусов тепла, днем – 15-20 градусов выше нуля.

В воскресенье ожидается переменная облачность, ночью - дождь, днем - без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 8-13 градусов тепла, днем – 11-16 градусов выше нуля.

Агентство Телевидения Новости

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