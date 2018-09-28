Cправедлива ли цена за газ

Во время пребывания народного депутата, Олега Ляшко на Харьковщине крестьяне Змиевского района смогли напрямую пообщаться с лидером Радикальной партии и задать наболевшие вопросы. Один из таких вопросов касался заоблачной цены на газ. На что нардеп отметил - цена на газ должна быть снижена, ведь для этого есть все основания.

Олег Ляшко, народный депутат:

Його собівартість півтори тисячи гривень. Добавте рентабельність, добавте ПДВ. Виходить - три тисячі, чотири тисячі гривень. Але не 13 тисяч. Тому, коли нам кажуть, що ми дожні платити європейські ціни на газ, для початку хай дадуть мамі європейську пенсію. Правильно. Для початку хай дадуть європейську зарплату нашим людям. Потім ми будемо платити європейські ціни на газ.

И, кроме того, настаивает, Олег Ляшко, государство должно позаботиться о модернизации газового оборудования для людей.

Олег Ляшко, народный депутат:

- Наталя Григоріївна, яка у вас пенсія?

- Півтори тисячі.

- О, у Наталі Григоривни пенсія півтори тисячи, а за котел...

- И 30 лет стажа в Благодатном. И ось людина стоит. 30 лет стажа.

- О, півтори тисячи гривень пенсія.

- Да

- Котел тридцять років тому поставили. Щоб новий поставити - 5-10 тисяч гривень самий дешевий котел. В людини грошей немає. Хто це має зробити? Держава. За рахунок державного бюджету, за рахунок облгазів поставити лічильник, поставити котел, і це дасть можливість удвічи знизити споживання газу.

Также Олег Ляшко пообещал крестьянам, что уже на следующей неделе публично поднимет в Верховной Раде вопрос о недопустимости дополнительных поборов за проверку газового оборудования, потому что эти расходы уже заложены в тарифы на газ.

Агентство Телевидения Новости