В выходной защитники животных пройдут маршем по Харькову

В воскресенье, 30 сентября, в Харькове состоится марш за права животных. Об этом сообщают организаторы в Facebook.

Всеукраинский марш за права животных стартует с площади Конституции. Дальше участники пройдут по улице Сумской до площади Свободы.

Акция призвана объединить жителей города вокруг гуманистических ценностей и актуализировать вопросы защиты прав животных. При этом, организаторы отмечают, что событие гуманистическое и зоозащитное, но это не политическая акция. Поэтому участникам стоит воздержаться от партийной символики и лозунгов.

Начало - в 12:00

Агентство Телевидения Новости