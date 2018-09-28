Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:31
Просмотров: 30

В выходной защитники животных пройдут маршем по Харькову

В выходной защитники животных пройдут маршем по Харькову

В воскресенье, 30 сентября,  в Харькове состоится марш за права животных. Об этом сообщают организаторы в Facebook.

 

Всеукраинский марш за права животных  стартует с площади Конституции. Дальше  участники пройдут по улице Сумской до площади Свободы.

 

Акция призвана объединить жителей города вокруг гуманистических ценностей и актуализировать вопросы защиты прав животных. При этом, организаторы отмечают, что событие гуманистическое и зоозащитное, но это не политическая акция.  Поэтому участникам стоит воздержаться от партийной символики и лозунгов. 

 

Начало - в 12:00

 

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 