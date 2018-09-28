На Белгородском шоссе будут проблемы с проездом транспорта

Как сообщили в пресс-службе горсовета, движение транспорта по маршруту проведения велогонки «Iron Way Velothone Kharkiv» по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Латышева, 4, будет запрещено с 7:00 до 14:30 30 сентября.

Кроме того, с 7:00 до 13:00 30 сентября будет запрещено движение троллейбусов по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Академика Проскуры, ул. Академика Проскуры, ул. Чкалова, ул. Лесопарковской. Троллейбусы будут курсировать так:

№2: пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - парк им. Горького;

№12: ул. Клочковская - ул. 23 Августа - ул. Космонавтов - ул. Деревянко - ул. Сумская - парк им. Горького.

Также на период проведения велогонки изменится маршрут ряда автобусов.

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