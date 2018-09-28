Олега Сенцова хотят сделать почетным гражданином Харькова - петиция

На сайте городского совета появилась петиция с просьбой сделать украинского режиссера Олега Сенцова почетным гражданином Харькова.

Харьковчанин призывает мэра города Геннадия Кернеса предоставить Сенцову особый статус.

При этом, автор петиции подчеркивает, что осужденный в России Сенцов, уже является почетным гражданином Парижа. За такое решение проголосовали депутаты Муниципального совета французской столицы.

Аналогичное же решение в первой украинской столице мужчина называет "знаком солидарности Харькова в деле распространения демократизации, идей гуманизма, принятия верховенства права и уважения к человеческому достоинству".

Напомним, 25 августа 2015 года суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за организацию террористического сообщества.

Агентство Телевидения Новости