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Олега Сенцова хотят сделать почетным гражданином Харькова - петиция

Олега Сенцова хотят сделать почетным гражданином Харькова - петиция

На сайте городского совета появилась петиция с просьбой сделать украинского режиссера Олега Сенцова почетным гражданином Харькова.

Харьковчанин призывает мэра города Геннадия Кернеса предоставить Сенцову особый статус.

 

При этом, автор петиции подчеркивает, что осужденный в России Сенцов, уже является почетным гражданином Парижа. За такое решение проголосовали депутаты Муниципального совета французской столицы.

 

Аналогичное же решение в первой  украинской столице мужчина называет "знаком солидарности Харькова в деле распространения демократизации, идей гуманизма, принятия верховенства права и уважения к человеческому достоинству".

 

Напомним, 25 августа 2015 года суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за организацию террористического сообщества. 

Агентство Телевидения Новости

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