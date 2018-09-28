Харьковчане выставят свой мотоцикл Geometric на чемпионате мира по кастомайзингу.

Этого металлического красавчика Ярослав Лутицкий переделал со своими мастерами лично для себя, чтобы просто кататься по городу на достаточно ярком байке. Рассказывает, что от мотоцикла, сошедшего с конвейера, почти ничего не осталось.

Ярослав Лутицкий, владелец мастерской "Iron Custom Motors"

Фактически от родного мотоцикла осталась только рама и двигатель. Подвеска, колеса, руль всё это было сделано нами, сделано самостоятельно либо использованы какие-то заграничные компоненты. Ну и особенность этого мотоцикла - это цветовая гамма.

Мастерская "Iron Custom Motors" появилась в 2010 году, а уже создавать кастом проекты для участия в конкурсах начала с 2012. С тех пор через руки мастеров прошли более тридцати проектов различного уровня сложности, говорит основатель. Харьковская мастерская уже одержала победу чемпионата мира по кастомайзингу в 2016. И вот этот сине-желтый байк Geometric будет бороться за очередную победу уже в этом году. Над созданием Geometric работали около десяти мастеров больше года, среди них механик Анатолий Лукьяненко.

Анатолий Лукьяненко, механик мастерской "Iron Custom Motors"

Детали с разных мотоциклов, но надо сказать, что заводского исполнения здесь практически не осталось. То есть всё самодельное из покупных деталей разве что обод остался там, ступица колеса, вот какие-то приборки и ручки там руля, может ободок фары.

По словам Анатолия Лукьяненко - мотор и задний обод с мотоцикла «ИЖ-Юпитер», передний обод мотоцикла «Jawa», приборные панели с "Harley-Davidson" и ручки "BMW".

Ярослав Лутицкий, рассказывает о двух уникальных и в то же время сложных инженерных решениях, которые, по словам мастера присущи только Geometric.

Ярослав Лутицкий, владелец мастерской "Iron Custom Motors"

Вот у нас передняя подвеска переделанная - свечная. Рулевая колонка - она является же амортизатором, она пружина и она же вращается. Вот эта маленькая. Такого нигде никто ещё не использовал. Переднее колесо оно без ступицы, так называемое «колесо хаблесс», такие колеса встречаются, но мы его усовершенствовали, мы в него добавили спицы. То есть в мире пока не один мотоцикл с «колесом хаблесс» со спицами никто ещё не показывал.

Впрочем, изюминка мотоцикла, говорят мастера все же - дизайн, в котором сочетаются самые разнообразные геометрические фигуры. Над дизайном мотоцикла работал Михаил Смолянов. Байк будут представлять в классе ретро-футуризма. Впрочем, сейчас мотоцикл готовят к транспортировке на конкурс, который пройдет в Германии с первого по седьмое октября.

Ярослав Лутицкий, владелец мастерской "Iron Custom Motors"

Мы на нём покатались, сняли ролик. А дальше мотоцикл для того чтобы он был красивый. То есть фактически - это как концепт прототип, элементы него часть снимается, всё отполировывается, по требованиям правил, мы по сливали с него все ГСМ. То есть, в нём нет бензина, масла на выставке это запрещено. И он весь скажем так наполирован, помыт для того чтобы он стоял красиво и блестел.

Доставлять Geometric на всемирный конкурс по кастомайзингу, "Iron Custom Motors" будут самостоятельно собственным микроавтобусом.

Агентство Телевидения Новости