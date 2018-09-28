"Я хочу домой, к семье". Заблокированный активистами возле СИЗО "Топаз" ответил на вопросы про Украину и вышел на свободу

Решение об освобождении из-под стражи одного из лидеров антимайдана Игната Кромского Октябрьский суд Харькова принял 28 сентября. Еще в январе активиста более известного по прозвищу "Топаз" Киевский районный суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством. Его приговорили к 8 годам тюрьмы. Однако защитники "Топаза" подали ходатайство о пересчете сроков содержания под стражей. С учетом разъяснения Пленума Верховного суда Украины о применении порядка расчета сроков по "закону Савченко", отметил адвокат Кромского Александр Шадрин, его подзащитный отсидел даже больше. Суд принял во внимание аргументы защиты и решил освободить "Топаза" немедленно.

Александр Шадрин, адвокат Кромского:

Приговор вступил в силу 12 июля 2018 года и вот вот этот срок, который не был засчитан ранее - с 21 июня 17-го по 12 июля 18-го года, вот это сейчас пересчитали. И плюс один день почему-то не засчитали - это 25 апреля 2014 года, когда его задержали и потом изменили меру пресечения.

Сразу после сообщения об освобождении антимайдановца возле СИЗО собралось около десятка активистов - участников АТО. Они заблокировали автомобиль, на котором должен был покинуть территорию СИЗО Кромской и требовали ответа на вопрос о его нынешней позиции относительно независимости Украины и отношения к так называемому "русскому миру"

Куда ты лезешь? - Стой! Выйди! Пообщаемся! - Я никакой русский мир не пропагандирую! - Выйди, тебя никто не будет трогать! - Та уже трогают!

Однако только что освобожденный изпод стражи Игнат Кромской из автомобиля выходить отказывается, но на многочисленные вопросы активистов и журналистов все же ответил - сказал, что его взгляды изменились.

Ігнат Кромской – «Топаз»:

Ты подтверждаешь, что Украина – это независимое государство и Россия ведет войну против Украины? Ты подтверждаешь? – Да. – Что забрала у нас Крым и воюет против нас? – Да. Я просто хочу домой, ребят. – Чей Крым? – Украина. Не собираюсь я уезжать в Россию! – Донбасс? – Нет, если бы я хотел поехать на Донбасс, я бы поехал по обмену. – Ты поддерживаешь боевиков на Донбассе? – У них свои взгляды, у меня есть дом свій, у них о чем-то они думают.

По словам Кромского, в ближайшее время он будет находиться в Харькове, с семьей. За границу пока ехать не собирается.

Агентство Телевидения Новости