В Харькове пройдёт бесплатный показ «самой доброй» рекламы

Бесплатный показ социальной рекламы Charity Ads в Харькове пройдёт в кинотеатре «Планета кино», сообщается на странице акции в Facebook. Зрителям расскажут «о лучших примерах благотворительных акций в мире».

В программе — социальные ролики, которые показывали на различных фестивалях.

Показ запланирован на 2 октября. Начало в 19.00.

Зрителей приглашают приходить семьями. Вход свободный, но организаторы просят заранее зарегистрироваться.

Акцию проводят общественная организация «Щедрый вторник» и команда фестиваля социальной рекламы Molodiya Festival. Сеансы уже проводились в Киеве и Львове.

Благотворительное движение Giving Tuesday основали в США в 2012 году. Сейчас оно объединяет порядка 150 стран. Его участники проводят акции в пользу благотворительных организаций, делятся этой информацией в соцсетях и призывают помогать нуждающимся. Украина присоединилась к инициативе в июле 2018 года.

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