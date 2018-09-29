Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 29.09.18 г.

Киевский район:

пер. 1-й Лесопарковский, 7 до 20:00 29.09.18 г., ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк) до 17:00 01.10.18 г.; пр. Жуковского, 9 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 01.10.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк) до 20:00 29.09.18 г.

Новобаварский район:

ул. Дудинской (Нариманова), 6 (п. №3, спаренный стояк), ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 29.09.18 г.

Основянский район:

ул. Аравийская (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 5, 11, 13, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 7, 9, ул. Воскресенская (Урицкого), 27, 29, 31, наб. Гимназическая (Красношкольная), 22, 24, 26 до 08:00 29.09.18 г., пр. Гагарина, 1 (п. №5, стояк) до 20:00 29.09.18 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 39 (п. №1), пр. Гагарина, 41-а, ул. Плехановская, 42-а до 17:00 29.09.18 г.; ул. Танкопия, 8-а (стояк), пер. Зерновой, 6/5 (п. №1, стояк) до 20:00 29.09.18 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №3, стояк) до 20:00 29.09.18 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 3, 5, пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 29.09.18 г.; ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 29 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №6, стояк) до 20:00 01.10.18 г.

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