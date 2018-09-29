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В четырех районах Харьковской области нашли боеприпасы
28 сентября в Харьковской области пиротехнические группы спасателей разминировали 11 боеприпасов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Боеприпасы были найдены в Дергачевском, Великобурлукском, Валковском и Харьковском районах области.
Среди них были 9 артснарядов разного калибра и 2 минометные мины 82 мм.
Все взрывоопасные находки специалисты-пиротехники обезвредили.
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