В четырех районах Харьковской области нашли боеприпасы

28 сентября в Харьковской области пиротехнические группы спасателей разминировали 11 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Боеприпасы были найдены в Дергачевском, Великобурлукском, Валковском и Харьковском районах области.

Среди них были 9 артснарядов разного калибра и 2 минометные мины 82 мм.

Все взрывоопасные находки специалисты-пиротехники обезвредили.

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