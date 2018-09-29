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В Изюме горела квартира в четырехэтажном доме: есть пострадавший

В Изюме горела квартира в четырехэтажном доме: есть пострадавший

29 сентября в 3:12 спасатели получили сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Соборной, 48 в Изюме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия пожарных в комнате квартиры на 2-м этаже горели домашние вещи.

Площадь пожара составляла около 10 кв.м.

Во время пожара пострадал 28-летний мужчина.

С ожогами рук, ног и тела пострадавшего госпитализировала  в Изюмскую районную больницу бригада медиков скорой медицинской помощи.

В 3:33 пожар спасатели локализовали, в 4:02 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняют.

 

Агентство Телевидения Новости

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