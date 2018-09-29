В Чугуевском районе во время пожара пострадал мужчина

29 сентября в 4:30 спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного жилого дома в Малиновке, на улице 1 мая, 27.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены деревянные конструкции крыши, перекрытия и внутренних конструкций хозяйственной постройки, а также домашние вещи.

Площадь пожара составляла около 50 кв.м.

В 5:10 пожар локализовали, в 7:11 полностью ликвидировали.

Жилой дом, расположенный рядом, от огня не пострадал.

Во время пожара получил ожоги лица и рук 44-летний хозяин домовладения.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в 4-ю харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

Агентство Телевидения Новости