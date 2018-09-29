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Суд избрал меру пресечения советнику Кернеса

Суд избрал меру пресечения советнику Кернеса27 сентября прокуратура огласила подозрение советнику мэра в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК). Дело касается передачи в частную собственность 0,22 гектара государственных земель. По версии прокуратуры, в 2013 году Санин на посту начальника городского управления Госкомзема согласовал проект землеустройства с нарушением законодательства.

Прокуратура просила избрать подозреваемому максимальную в этом случае меру пресечения — круглосуточный домашний арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд посчитал достаточной мерой личное обязательство.

Прокуратура просит суд отстранить Санина с нынешней должности. По информации пресс-службы прокуратуры, это ходатайство будет рассматриваться в понедельник. Обвинение также намерено обжаловать решение об избрании меры пресечения Санину в виде личного обязательства.  

В сентябре 2016 года, когда в Харькове проходили обыски по так называемому кооперативному делу, Генпрокурор Юрий Луценко обнародовал схему незаконного выделения земли в Харькове. Основными её фигурантами прокуратура назвала экс-мэра Харькова Михаила Добкина, нынешнего мэра Харькова Геннадия Кернеса, директора юрдепартамента горсовета Владимир Коваленко (он уволился летом этого года), главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий и экс-руководитель управления Госкомзема в Харькове Юрий Санин. 

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