В Харькове президент Украины открыл Х Международный экономический форум

Сегодня, 29 сентября, в Харькове открылся Х Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!».

Для участия в мероприятии приехали дипломаты, чиновники и бизнесмены из 35 стран, а также делегаты из Кабмина, госагентств и госпредприятий Украины.

Также на форум прибыл президент Украины Петр Порошенко, который его и открыл, поздравив послов, участников форума и инвесторов.

В этом году для участия в форуме зарегистрировались 600 участников.

Участники форума обсудят развитие промышленности и привлечение инвестиций, а также успешные бизнес-начинания и современные бизнес-тенденции. Затем присутствующие поговорят о децентрализации.

Петр Порошенко поблагодарил харьковчан за то, что они нашли в себе силы оборонять страну от агрессора и переориентировать свою промышленность на другие рынки после разрыва торговых отношений с Россией.

Также в рамках форума запланировано подписание ряда соглашений и меморандумов о сотрудничестве между украинскими и иностранными партнерами.

Кроме участия в форуме и запланированного визита в юридическую академию, президент Украины посетит открытие стадиона «Авангард» в Дергачах и ознакомится с пезультатами ремонта автотрассы Харьков-Ахтырка.

Агентство Телевидения Новости