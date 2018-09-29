Суд отказал прокуратуре в расторжении соглашения о реконструкции трамвайного переезда в Харькове за 12000000 гривен

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу прокуратуры Харьковской области о расторжении договора подряда на реконструкцию трамвайного переезда в Харькове стоимостью 12330000 гривен.

Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на решение суда.

Речь идет о трамвайном переезде по улице Хмельницкого - проспекту Московскому.

Харьковская прокуратура направила в хозяйственный суд Харьковской области иск о признании недействительными торгов, проведенных в 2017-м году, и договора подряда на реконструкцию трамвайного переезда стоимостью 12330000 гривен.

В суде прокуратура указывала, что обнаружила закупку, где оба тендерных предложения участников не соответствовали обязательным требованиям документации и законодательству.

В частности, победитель торгов - ООО «Елавтопас» - не подтвердил наличие работников соответствующей квалификации, а также оборудования и материально-технической базы.

Кроме того, не подтвердил свой опыт выполнения реконструкции трамвайных путей и переездов аналогичными договорами.

По мнению прокуратуры, торги должен был отменить заказчик, однако они состоялись. Более того, с определенным победителем заключили договор подряда. Заказчиком торгов был Департамент инфраструктуры Харьковского городского совета.

Суды всех трех инстанций решили, что «Елавтопас» предоставил все документы и информацию, которые требовались Департаментом инфраструктуры Харьковского городского совета.

Суд отметил, что в ст. 7 Закона Украины «О публичных закупках» прокуратура не указана как орган, на который возложено осуществление государственного регулирования и контроля в сфере закупок.

По законодательству Украины только орган государственного финансового контроля в Украине, а не органы прокуратуры, уполномочен на проверку госзакупок и установления нарушений Закона Украины «О публичных закупках».

Суд установил, что Северо-восточный офис Госаудитслужбы не осуществлял в отношении Департамента инфраструктуры горсовета государственного контроля ни в форме государственного финансового аудита, ни в форме проверки госзакупок, ни в форме инспектирования.

Суд обратил внимание, что решение тендерного комитета может быть отменено только им самостоятельно или по решению АМКУ по результатам рассмотрения жалоб и согласно которым заказчик обязан полностью или частично отменить свои решения.

В 2017 году работы на трамвайном переезде улицы Богдана Хмельницкого - проспекта Московского выполнялись. Работы планируется начать с января 2019 года и завершить к концу 2019 года.

Хац напоминает, что в 2017-м состоялось 4 аукциона на реконструкцию трамвайных переездов на общую сумму 88200000 грн. Все 4 подряда разыграли между собой ООО «Елавтопас» и ООО «Харспецстрой». Все 4 аукциона выиграл ООО «Елавтопас». На все 4 закупки подавались одинаковые предложения «Елавтопас» и «Харспецстрой», с совершенно одинаковым пакетом документов.

В то время владельцем «Елавтопас» была Ольга Голинка, а директором - Ирина Ладыженская. Сейчас владельцем «Елавтопас» является Аркадий Микитась, а руководителем с 6 июля 2018 - Константин Марченко. Голинка входит в кооператив «Маленькая Швейцария» вместе с родственниками директоров харьковских транспортных КП - Еленой Палант, Валерием Липовым и Татьяной Дорош.

Ирина Ладыженская была руководителем ООО «Транс-Техно-Сервис», которое в 2011 году уже выполняло работы по реконструкции трамвайных переездов.

К этому предприятию также имел отношение экс-директор КП «Горэлектротранс» Алексей Палант и Вадим Сингуцкий.

Субподрядчиком «Елавтопас» привлек ОАО «Южспецстрой», которое находится на ул. Джанкойской, 76. Ранее одинаковый номер телефона и одинаковый адрес на Джанкойской с «Южспецстрой» имел «Южспецстрой Инженеринг», руководителем которого является Карина Водовозова - родственница вице-мэра Харькова Евгения Водовозова, курирующий Департамент инфраструктуры горсовета.

Согласно информации издания «Наши Деньги», по данным системы «Прозорро», в 2017-2018 гг. ООО «Елавтопас» выиграл на общую сумму 296,10 млн грн.

Агентство Телевидения Новости