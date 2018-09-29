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Порошенко исключил силовой возврат Донбасса

Порошенко исключил силовой возврат Донбасса

Президент Петр Порошенко исключил силовой возврат оккупированных территорий Донбасса.

Об этом он сказал на открытии экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в Харькове, комментируя результаты соцопроса, проведенного 30 августа - 9 сентября компаниями КМИС, "Социс" и "Центр Разумкова".

"Они поинтересовались оптимальной стратегией возвращения Донбасса и возвращения украинского суверенитета на Донбасс. 11,5% высказываются за то, чтобы был немедленное военное наступление с артиллерией, с ракетами, с системами залпового огня, с использованием авиации... Только силой вернуть Донбасс", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что такой вариант неприемлем, потому что не все на Донбассе являются врагами.

"Ни один украинский политик, в том числе и я, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен на Грозный времен первой-второй Чеченских войн. Путинский сценарий нам не нужен. Мы этого не допустим. Сценарий, когда Кремль уничтожал мирное население ковровыми бомбардировками... Мы хотим сказать, что Украина - не Россия. Мы относимся к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь", - заявил президент Украины.

В то же время он подчеркнул, что не согласен с теми респондентами этого опроса, которые предлагают оставить ситуацию, как есть.

"Мир в обмен на территорию, как это предлагают нам некоторые авантюристы-политиканы предлагают, - это иллюзия. Это самообман, результатом которого не будет ни мира, ни территории", - сказал Порошенко.

Также он не согласен с теми, кто предлагает изолировать Донбасс "колючей проволокой и забыть про него на какое-то время".

По словам президента, это "страусиная" позиция, "да и поза опасная".

"Посмотрите на Приднестровье, как там живут люди, посмотрите на Осетию, посмотрите на Абхазию - классические примеры русского мира. Я во время визита в Грузию был на этой колючей проволоке, встречался с грузинами, живущими по ту сторону, видел слезы 80-летнего дедушки, который говорит, что устал ждать, что он обречен", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что он, как и большинство населения Украины, поддерживает исключительно политико-дипломатическое урегулирование ситуации.

"Это квинтэссенция моей стратегии борьбы за мир и деоккупацию. Да, меня за нее критикуют. С одной стороны - ястребы, которые не осознают всех последствий военного сценария. Этот сценарий угрожает полномасштабной войной с Российской Федерацией по всему периметру нашей границы. Хочу напомнить, что он больше 2000 км. С другой стороны нападает пятая колонна, капитулянты, которые навязывают Украине смертельно опасные российские условия так называемого мира в скобках, так называемой федерализации, когда любая «новороссия» будет иметь право вето на украинскую европейскую и евроатлантическую интеграцию", - сказал Порошенко.

Агентство Телевидения Новости

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