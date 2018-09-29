Порошенко исключил силовой возврат Донбасса

Президент Петр Порошенко исключил силовой возврат оккупированных территорий Донбасса.

Об этом он сказал на открытии экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" в Харькове, комментируя результаты соцопроса, проведенного 30 августа - 9 сентября компаниями КМИС, "Социс" и "Центр Разумкова".

"Они поинтересовались оптимальной стратегией возвращения Донбасса и возвращения украинского суверенитета на Донбасс. 11,5% высказываются за то, чтобы был немедленное военное наступление с артиллерией, с ракетами, с системами залпового огня, с использованием авиации... Только силой вернуть Донбасс", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что такой вариант неприемлем, потому что не все на Донбассе являются врагами.

"Ни один украинский политик, в том числе и я, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен на Грозный времен первой-второй Чеченских войн. Путинский сценарий нам не нужен. Мы этого не допустим. Сценарий, когда Кремль уничтожал мирное население ковровыми бомбардировками... Мы хотим сказать, что Украина - не Россия. Мы относимся к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь", - заявил президент Украины.

В то же время он подчеркнул, что не согласен с теми респондентами этого опроса, которые предлагают оставить ситуацию, как есть.

"Мир в обмен на территорию, как это предлагают нам некоторые авантюристы-политиканы предлагают, - это иллюзия. Это самообман, результатом которого не будет ни мира, ни территории", - сказал Порошенко.

Также он не согласен с теми, кто предлагает изолировать Донбасс "колючей проволокой и забыть про него на какое-то время".

По словам президента, это "страусиная" позиция, "да и поза опасная".

"Посмотрите на Приднестровье, как там живут люди, посмотрите на Осетию, посмотрите на Абхазию - классические примеры русского мира. Я во время визита в Грузию был на этой колючей проволоке, встречался с грузинами, живущими по ту сторону, видел слезы 80-летнего дедушки, который говорит, что устал ждать, что он обречен", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что он, как и большинство населения Украины, поддерживает исключительно политико-дипломатическое урегулирование ситуации.

"Это квинтэссенция моей стратегии борьбы за мир и деоккупацию. Да, меня за нее критикуют. С одной стороны - ястребы, которые не осознают всех последствий военного сценария. Этот сценарий угрожает полномасштабной войной с Российской Федерацией по всему периметру нашей границы. Хочу напомнить, что он больше 2000 км. С другой стороны нападает пятая колонна, капитулянты, которые навязывают Украине смертельно опасные российские условия так называемого мира в скобках, так называемой федерализации, когда любая «новороссия» будет иметь право вето на украинскую европейскую и евроатлантическую интеграцию", - сказал Порошенко.

Агентство Телевидения Новости