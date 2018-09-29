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Таблица умножения. Как суд пересчитал срок Топазу

Таблица умножения. Как суд пересчитал срок ТопазуПо «закону Савченко» и недавнему постановлению Большой Палаты Верховного Суда Украины Топазу уполовинили наказание. В итоговый срок засчитали также день задержания 25 апреля 2014 года, который суд первой инстанции при вынесении приговора не учёл. 

«МедиаПорт» публикует определение Октябрьского райсуда, после которого Кромской вышел на свободу, и инфографику, объясняющую, как это произошло.

Дело Кромского ещё не закончилось — требуя оправдать Топаза, защита подала кассацию. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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