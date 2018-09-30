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Хоккейный вратарь непостижимо спас свои ворота

Хоккейный вратарь непостижимо спас свои ворота

В предсезонном матче НХЛ голкипер "Коламбуса" продемонстрировал, зачем вратарю клюшка.

"Коламбус" встречался с "Чикаго". В первом периоде при счете 0:0 на пятачке у ворот "Коламбуса" оказалось сразу два хоккеиста "Чикаго". Один из них - Брэндон Саад осуществил, казалось бы, неотразимый бросок.

Но вратарь "Коламбуса" и сборной Финляндии Йонас Корписало умудрился отбить шайбу в воздухе клюшкой и, тем самым, спасти свои ворота.

Правда, в конце концов, "Коламбус" все равно проиграл - 1:4..


Агентство Телевидения Новости

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