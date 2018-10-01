Харьковское депо заключило договор на закупку троллейбусов

Документ подписали директор коммунального предприятия Дмитрий Липовой и заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Предприятие получит 10 миллионов евро. В эту сумму входит кредит ЕБРР в размере 8 миллионов евро и кредит Фонда чистых технологий в размере 2 миллионов евро.

Средства направят на покупку новых троллейбусов и оборудования для ремонта и диагностики.

Соглашение о подготовке кредитного финансирования по Проекту обновления подвижного состава троллейбусного парка Харькова городской голова Геннадий Кернес и первый вице-президент ЕБРР развития Филлип Беннетт подписали в июне 2017 года. Тогда сообщалось, что за кредитные средства планируют приобрести 50 новых троллейбусов.

ЕБРР также финансирует строительство харьковского метро. В декабре банк выделил кредит в 160 миллионов евро на продление зелёной ветки метрополитена в направлении аэропорта двумя станциями — «Державинская» и «Одесская». Ещё 160 млн евро предоставляет Европейский инвестиционный банк.

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