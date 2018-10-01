Ронял, пока не надоело падать

Для грузинского боксера-супертяжа Яго Кикладзе бой против перспективного британца Джо Джойса стал в буквальном смысле очень большим потрясением.

В первый раз Кикладзе оказался в нокдауне, причем весьма тяжелом, во 2-м раунде. Во второй раз - в 3-м раунде. В третий раз - в 5-м раунде.

После третьего нокдауна Кикладзе сам поднялся, но тут же предпочел сдаться.

Джойс сказал, что ронял своего грузинского соперника, пока тому не надоело падать.

У Джойса это 6-я победа в 6-ти боях на профессиональном ринге. Причем все одержаны нокаутом.





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