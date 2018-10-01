Скончался шансонье Шарль Азнавур

В возрасте 94 лет умер известный французский певец Шарль Азнавур.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на французский СМИ.

Азнавур написал более 1000 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков.

Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), он признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. Его часто называли "французским Фрэнком Синатрой".

Настоящее имя певца - Шанур Варенаг Азнавурян

Напомним, весной этого года Азнавура госпитализировали в российском Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия.

Медики заявили, что с певцом "ничего катастрофического", а организаторы концерта планировали новое выступление в 2019 году.

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