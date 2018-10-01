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Скончался шансонье Шарль Азнавур
В возрасте 94 лет умер известный французский певец Шарль Азнавур.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на французский СМИ.
Азнавур написал более 1000 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков.
Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), он признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. Его часто называли "французским Фрэнком Синатрой".
Настоящее имя певца - Шанур Варенаг Азнавурян
Напомним, весной этого года Азнавура госпитализировали в российском Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия.
Медики заявили, что с певцом "ничего катастрофического", а организаторы концерта планировали новое выступление в 2019 году.
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