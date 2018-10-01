Открытие стадиона, инспектирование дороги и выступление на экономическом форуме: Харьковщину посетил Петр Порошенко

Иностранные делегаты из 35 стран мира, представители самых больших предприятий области и 18 чрезвычайных и полномочных послов. Международный экономический форум в Харькове в 2018-м стал десятым. В этом году его впервые открыл Президент Украины. Начал свое выступление гарант Конституции с рассказа о рабочей поездке в США. Петр Порошенко сообщил, что встреча прошла блестяще и представители Украины впервые не услышали ни одной претензии к власти. Кроме того, отметил Президент, американцы подчеркнули, что бизнес-климат в Украине стал лучше. Порошенко сказал, что Харьковщина - это ключевой регион в оборонном комплексе страны и отметил существенное развитие промышленных мощностей области и ІТ-сектора.

Петр Порошенко, Президент Украины:

Правильна оцінка інвестиційного потенціалу в Харківській області з боку вас, шановні міжнародні партнери, дозволить реалізувати важливі спільні проекти, які матимуть стратегічне значення для модернизації та економічного розвитку Харківщини і всієї України. Ми коротко переговори із головою ХОДА. Мені приємно, що провідні підприємства тут підпишуть угоди і меморандуми на суму більше 6 млрд гривень.

Юлия Светличная, губернатор:

Маємо впевненість, що інвестиційні пропозиції, інвестиційні домовленості, які будуть обговорені на цьому форумі нададуть можливість вкладання іноземних фінвестицій. А від цього розвиток нашого регіону.

После выступлениея на экономическом форуме Президент поздравил харьковских юристов с 25-летием основания Национальной академии правовых наук Украины. Следующим мероприятием в насыщенной программе визита гаранта стало открытие после рексонтрукции стадиона "Авангард" в Дергачах. Его вернули территориальной громаде и полностью отремонтировали в этом году, обновив инфраструктуру, зрительские трибуны, а это 530 мест, и поле. Во время торжеств Порошенко наградил победителей соревнований за Кубок Президента Украины, которые состоялись на обновленном стадионе.

Виктор Кутиш, в.и.о. директора стадиона в Дергачах:

Практически детям негде было заниматься, сейчас прекрасный стадион сделали, два поля, как вы видите, одно больше, поле для минифутбола и немножко привели в порядок наше большое поле.

Юлия, жительница г. Дергачи:

Вообще стадион нам нужен, проходили часто мероприятия, соревнования, праздники и футболы. Дергачи принимали и другие районы в Дергачах.

Кроме того, Президент проинспектировал качество дорожного покрытия на дороге Харьков-Ахтырка. Ремонтировать его начали в 2016-м году, но основные работы проводились в этом году. Дорожники уложили два новых шара асфальта и обновили основу и барьерное ограждение и нарисовали разметку, а также сделали новые автобусные заезды, установили павильйоны на остановках.

Евгений Зражевец, начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области:

Якраз яскравий приклад децентралізації саме у 2016-му році у поєднанні усіх бюджетів, 5 мільйонів було виділено з державного бюджета. З місцевого 5 мільйонів і 50 мійльонів і 4 десятих із державного бюджету - кредитних коштів.

Движение на трассе - самое интенсивное среди дорог в регионе. По этому направлению ежедневно проезжает около 20 тысяч авто..

Петр Порошенко, Президент Украины:

Друзі мої, 36-37 років не торкалися, щоб дорогу побудували. на сьогоднішній день поставили пріорітети і зробили дорогу. дорога - це не просто щоб їздити, це не напрямок, дорога - це заправки, заправки - це акциз для громад. Громади - це є села, селища, де з'являютья гроші, туристи, бізнес.

После окончания ремонтных работ между Харьковом и Ахтыркой, подчеркнул Президент, на очереди - следующий участок - Ахтырка-Сумы.

Агентство Телевидения Новости