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Мяч рикошетом от головы арбитра залетел в ворота. Гол засчитан

Мяч рикошетом от головы арбитра залетел в ворота. Гол засчитан

Невообразимый, казалось бы, эпизод произошел в матче любительской лиги Дагестана пог футболу

Встречались команды «Киз-ДД» и «Манас».

На 43-й минуте при счете 4:2 в пользу «Киз-ДД» «Манас» пробивал пенальти. После удара игрока «Манаса» мяч попал в голову судье и влетел рикошетом в ворота «Киз-ДД».

Арбитр Атай Даудов сначала развел руки, мол, нет гола. Однако затем, вспомнив правила, засчитал взятие ворот.

Так счет стал 4:3. А финальный свисток зафиксировал ничью - 4:4.


Агентство Телевидения Новости

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