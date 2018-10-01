Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:00
Просмотров: 49

Курьезный автогол вратаря

Курьезный автогол вратаря

В матче немецкой Бундеслиги между "Штутгартом" забит абсурдный гол в свои ворота.

Футболист "Штутгарта" Борн Соса вбросил мяч из аута своему вратарю Рону-Роберту Цилеру.

Цилер в этот момент поправлял гетры. Затем он коснулся котящегося мяча, но спасти ситуацию это уже не смогло.

Взятие ворот было записано в протокол матча, как автогол Цилера.

Правдда, этот ляп не оказался критичным для "Штутгарта". "Штутгарт" одержал победу в матче - 2:1.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 