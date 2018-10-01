Курьезный автогол вратаря

В матче немецкой Бундеслиги между "Штутгартом" забит абсурдный гол в свои ворота.

Футболист "Штутгарта" Борн Соса вбросил мяч из аута своему вратарю Рону-Роберту Цилеру.

Цилер в этот момент поправлял гетры. Затем он коснулся котящегося мяча, но спасти ситуацию это уже не смогло.

Взятие ворот было записано в протокол матча, как автогол Цилера.

Правдда, этот ляп не оказался критичным для "Штутгарта". "Штутгарт" одержал победу в матче - 2:1.





Агентство Телевидения Новости