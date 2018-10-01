Трагедия в Шевченковском районе. Под колесами автомобиля погибла женщина

Улица Ахсарова, Шевченковский район города. Некоторые из местных жителей до сих пор не могут оправиться после жуткого ДТП, что накануне унесло человеческую жизнь, а кто-то видит в этом лишь закономерность систематических нарушений правил дорожного движения

Надежда

Женщину сбили там где-то, а кто без понятия. Вечером. Ну, мы работаем, нам, что удивляться … такое дело… сбила и уехала машина… как это вообще. Конечно, возмущены люди, потому что… не знаю, скорая была или не было , но… беда да и все

Ирина работает продавцом в киоске, расположенном в нескольких метрах от места происшествия. Женщина говорит, авария произошла, когда уже было темно, и она слышала только звук удара

Ирина, продавец

Хлопок, удар сильный, потому что выйти мы не можем, потому что у нас киоск стоит на сигнализации с 10-ти часов вечера. Выйти мы не можем, только хлопок. Это было ровно в без пяти 12 ночи. Честно говоря, я ничему не удивлена, ездят у нас безобразно, ездят за рулем пьяные, выпившие, наказания у нас за это нету. На «зебрах» они не притормаживают. Поэтому, удивляться тут нечему

Предварительно установлено, что неизвестный автомобиль насмерть сбил женщину в возрасте 40 – 45 лет. Решается вопрос о внесении информации по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, сообщили правоохранители. А вот уже улица Клочковская. Здесь неустановленный автомобиль травмировал пешехода. Им оказался мужчина в возрасте около 25 лет.

За даними правоохоронців, постраждалого у тяжкому стані доправили до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Водій з місця ДТП зник

Прохожие такой новостью потрясены. Говорят, этот участок дороги очень спокойный. Впрочем, подчеркивают они, только если пересекать его в установленном месте.

Станислав

Это замечательный участок дороги вообще, очень спокойный. Вот тут есть светофор, да, все в порядке.- А как вам комфортно дискомфортно здесь переходить, как пешеходу? – Тут отлично. Частично пешеход, да

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Сейчас правоохранители устанавливают особу пострадавшего и водителя. Информация об аварии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - это нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Еще одно ДТП накануне случилась на улице Льва Ландау. Дорогу не поделили Peugeot и Daewoo. В результате ДТП пострадали три человека - водитель и два пассажира Daewoo, их госпитализировали. Для установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Агентство Телевидения Новости