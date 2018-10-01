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На Льва Ландау микроавтобус столкнулся с легковым авто

На Льва Ландау микроавтобус столкнулся с легковым авто

Сегодня около 15-00 на пересечении проспекта Льва Ландау с улицей Краснодарской не разминулись Volkswagen LT и Деу Ланос. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на нерегулируемом перекрестке водитель микроавтобуса при повороте налево на предоставил преимущество в движении Деу, двигавшемуся во встречном направлении. 

Пострадавших в ДТП нет. На водителя Volkswagen составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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