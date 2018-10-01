Выше, быстрее, маневреннее. В Харькове прошла битва дронов

На выходных в Харькове в воздух поднялось несколько десятков беспилотных летательных аппаратов - в городе проходил чемпионат по гонкам на дронах. Чтобы принять в нем участие из разных уголков Украины съехались пилоты, показать кто на что способен.

Никита Стадниченко, участник из Днепропетровска

У меня три спортивных сетапа. Сетап – это сам по себе дрон, довольно легкий вес, все идеально собранно, нет никаких нюансов, которые меня беспокоят, в принципе, в процессе гонки. Они все одинаково настроены и я могу менять, если там один потерпел крушение один, то я беру второй, и он просто летит

Единственная девушка на этих соревнованиях - Валентина Буцерога приехала из Киева. Она говорит, участвует в таких гонках первый год. Ее результаты пока несколько скромные, впрочем, останавливаться на достигнутом она не собирается

Валентина Буцерога, участница из Киева

Пока в удовольствие, потому что у меня пока не хватает опыта, не хватает скилла, скорости, как у всех пилотов. Я медленно, но верно проходила в топ 8, для меня это было ого, круто.

28 пилотов были разделены на 7 команд по четыре участника в каждой. Проводила мероприятие ассоциация дрон -рейсинга в Укриине

Дмитрий Аксенов, представитель ассоциации дрон-рейсинга в Украине

Это спортивные гоночные дроны, в основе которых карбоновые облегченные рамы. Они очень быстрые, они очень маневренные на некоторых моделях можно развить скорость до 2500-ти км в час

Соревнования проходили без стабилизирующих систем, исключительно с помощью ручного управления. После квалификационных полетов прошла, собственно, сама гонка по системе дабл эллюминешн. После нескольких часов победителем стал Александр Мазур, участник из города Борисполь

Александр Мазур, победитель соревнований

Нравится скорость, адреналин общение с людьми … очень интересно все это и, мне кажется, за этим будущее, за этим именно видом спорта радиоуправляемых моделей.– Ваша работа связанна с вашим увлечением? – Ну, я работаю в авиации, так что кое-что я оттуда беру

Это соревнование было последним из открытых в этом году, заверили организаторы. Из - за погодных условий и похолодания следующие состоятся уже в закрытых помещениях.

Агентство Телевидения Новости