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В Харькове госисполнители незаконно продали имущество НИИ стоимостью 27500000 гривен

В Харькове госисполнители незаконно продали имущество НИИ стоимостью 27500000 гривен

В Харькове правоохранители открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением работниками Государственной исполнительной службы (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, на исполнении  у них находилось решение суда о взыскании долгов по зарплате из государственного научно-исследовательского института, который принадлежит Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

На балансе института находился имущественный комплекс, расположенный в Киевском районе Харькова. 

Во исполнение решения суда госисполнители в течение 2017-2018 годов продали на публичных торгах ряд объектов недвижимости этого комплекса. 

Общая площадь отчужденных объектов составила более 5,5 тысяч кв.м.

Однако проданные помещения не принадлежали НИИ: заведение выступало балансодержателем недвижимости, находящейся в собственности профильного министерства. 

Более того, отчуждение и дальнейшая приватизация имущества научно-исследовательских институтов запрещены законом. 

Всего в нарушение законодательства госисполнители распродали госимущества на 27500000 гривен.

Сейчас в уголовном деле продолжаются следственные действия. 

Кроме того, правоохранители принимают меры для возврата государству незаконно проданной недвижимости.

 

Агентство Телевидения Новости

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