Суд оставил главу Новобаварского района под домашним арестом

Сегодня, 1 октября, Червонозаводский районный суд Харькова оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста главе администрации Новобаварского района города Татьяне Цибульник.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Ходатайство о замене ей меры пресечения на поручительство суд оставил без удовлетворения.

Напомним, 29 марта 2018 правоохранители в кабинете председателя Новобаварский районной администрации города Харькова Татьяны Цыбульник провели обыск в рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Тогда сотрудники СБУ изъяли у чиновницы драгоценности на сумму свыше 600 тысяч гривен.

Сейчас ее обвиняют во внесении недостоверной информации в декларацию.

В мэрии называют дело против соратницы Кернеса давлением на местную власть, связывая уголовное производство с другими расследованиями относительно деятельности харьковских коммунальных предприятий.

Агентство Телевидения Новости