Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 2 октября, в части домов города в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Станкостроительная, 9 (п. №2, стояк), ул. Грицевца, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 02.10.18 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 17:00 02.10.18 г.; ул. Астрономическая, 7 (п. №1, стояк), ул. Лермонтовская, 38 (п. №1), ул. Старошишковская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 02.10.18 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 33, 33-а, 35/81 до 13:00 02.10.18 г.; пр. Тракторостроителей, 95 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 107 (п. №2, стояк) до 20:00 02.10.18 г.; ул. Руслана Плоходька (Роберта Эйдемана), 2 до 17:00 03.10.18 г.

Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 5 (п. №2, стояк), ул. Власенко, 22 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 02.10.18 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 8-б до 17:00 02.10.18 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №3, стояк) до 20:00 02.10.18 г.

Шевченковский район:

ул. Мирная (ч/с), ул. Отакара Яроша, 29 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 15 (п. №1, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 3-в (п. №3, стояк), ул. Тобольская, 31 (п. №3), пр. Науки (Ленина), 68 (п. №1, стояк), пр. Победы, 72-г (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 42 (п. №5, стояк), пр. Победы, 67 (стояк), пр. Победы, 66 (п. №7, стояк) до 20:00 02.10.18 г.

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