"Шахтер" упустил преимущество в два мяча в матче Лиги Чемпионов

Во 2-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" играл во Франции с метсным "Лионом".

Благодаря голевому дублю Жуниора Мораеса "Шахтер" еще за 20 минут до финального свистка вел в счете - 2:0.

Однако затем "Лион", забив два гола с интервалом в две минуты (отличились Мусса Дембеле на 70-й минуте и Лео Дюбуа - на 72-й), свел матч к ничьей - 2:2.

В другом матче 2-го тура группы "F" немецкий "Хоффенхайм" уступил в домашних стенах английскому "Манчестеру Сити" - 1:2.

У "Лиона" теперь 4 очка, "Манчестер Сити" набрал 3 очка, "Шахтер" - 2, "Хоффенхайм" - 1.

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