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Тренерский штаб донецкого "Олимпика" во главе с Романом Санжаром подал в отставку

Тренерский штаб донецкого Олимпика во главе с Романом Санжаром подал в отставку

На тренерском мостике донецкого «Олимпика» произошли изменения. После пяти с половиной лет работы у руля «олимпийцев» клуб покидает главный тренер Роман Санжар. Стороны пришли к обоюдному решению прекратить сотрудничество. Вместе с Романом Николаевичем покидают «Олимпик» его помощники – ассистент главного тренера Алексей Змиевский и тренер вратарей Станислав Тищенко.

Роман Санжар возглавил «Олимпик» в апреле 2013 года, спустя год он вывел команду в Премьер-лигу.

В своем дебютном сезоне в УПЛ дончане добрались до полуфинала Кубка Украины, а весной 2017-го года «Олимпик» под руководством Санжара завоевал историческую путевку в еврокубки, заняв четвертое место в чемпионате.

Во главе «Олимпика» Роман Санжар провел 177 матчей (из них 125 – в УПЛ), добыл 61 победу при 47-ми ничьих и 69-ти поражениях.

Агентство Телевидения Новости

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