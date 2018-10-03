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В харьковском метро человек попал под поезд

В харьковском метро человек попал под поездИнцидент произошёл сегодня в 6.45 на станции «Студенческая», сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен». Неизвестный мужчина попал под поезд. Сотрудники метро подняли его на платформу и передали медикам и полиции. 

Три станции Салтовской линии — «Героев Труда», «Академика Павлова» и «Студенческая» — временно закрыли. Поезда ходили от «Исторического музея» до «Академика Барабашова». Через некоторое время метро заработало в обычном режиме.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области уточнили, что, со слов работников метро, мужчина остался жив, но у него ампутирована рука.

Личность пострадавшего правоохранители ещё не выяснили. Сведения о происшествии внесли в Журнал единого учёта.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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