В Харькове мужчина убил пенсионерку и неделю жил в ее квартире

В полицию поступило сообщение об обнаружении тела 82-летней хозяйки квартиры, расположенной в многоэтажке на улице Гвардейцев Широнинцев.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию сообщила внучка погибшей.

По заключению экспертов, женщину задушили.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина, который временно проживал в квартире погибшей.

Совершение преступления он объяснил тем, что старушка очень донимала его своими замечаниями на бытовой почве.

В день убийства он был пьян. Когда отрезвил, то пришел в ужас от содеянного, однако продолжал жить в квартире убитой, ведь другого жилья у него не было.

Мужчина продавал мебель и вещи хозяйки квартиры, чтобы иметь деньги на алкоголь и еду.

Следователем открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Агентство Телевидения Новости