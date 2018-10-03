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В Харькове мужчина убил пенсионерку и неделю жил в ее квартире

В Харькове мужчина убил пенсионерку и неделю жил в ее квартире

В полицию поступило сообщение об обнаружении тела 82-летней хозяйки квартиры, расположенной в многоэтажке на улице Гвардейцев Широнинцев.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию сообщила внучка погибшей.

По заключению экспертов, женщину задушили.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина, который временно проживал в квартире погибшей. 

Совершение преступления он объяснил тем, что старушка очень донимала его своими замечаниями на бытовой почве. 

В день убийства он был пьян. Когда отрезвил, то пришел в ужас от содеянного, однако продолжал жить в квартире убитой, ведь другого жилья у него не было. 

Мужчина продавал мебель и вещи хозяйки квартиры, чтобы иметь деньги на алкоголь и еду.

Следователем открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанный подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Агентство Телевидения Новости

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