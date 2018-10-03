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В Харькове пропал ребенок

В Харькове пропал ребенок

Харьковские правоохранители разыскивают 11-летнего Максименко Кирилла Владимировича.

Как сообщили в Немышлянском отделе полиции ГУНП в Харьковской области,  вчера около 12:00 ребенок вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Мальчик ростом около 152 см, худощавого телосложения.

Ребенок был одет в серые спортивные штаны и зеленую куртку.

Правоохранители просят какую-либо информацию о разыскиваемом сообщать по телефонам: 102, (0572) 93-50-40 в Немышлянский отдел полиции или другим удобным  способом.

Агентство Телевидения Новости

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