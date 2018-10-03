СБУ подозревает главу РГА в Харьковской области в сговоре с РФ и госизмене

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность председателя одного из районных госадминистраций Харьковской области, завербованного спецслужбами Российской Федерации.

Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко во время брифинга.

"СБУ разоблачили, задокументирована и прекращена деятельность председателя одного из районных госадминистраций Харьковской области, который во время пребывания в 2015 году на территории временно оккупированной Республики Крым попал в поле зрения ФСБ РФ и был ими завербован", - сказал он.

По словам Кононенко, встреча чиновника с кураторами происходила на территории РФ и третьих стран.

"По инициативе чиновника было создано альтернативные организации ветеранов АТО, которые вместо помощи ветеранам занимались сбором информации, которая носит военный и мобилизационный характер. Так им удалось собрать списки участников АТО, которые были переданы заказчику, им - российской стороне ", - сказал он.

По словам представителя СБУ, передача этой информации РФ наносит существенный вред госбезопасности Украины.

Кроме того, в рамках досудебного расследования СБУ задокументировала наличие у чиновника двойного гражданства - в Крыму в 2015 году он получил паспорт РФ.

"По результатам расследования чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.111 УК и планируется объявление его в розыск в связи с тем, что он скрывается сейчас на территории РФ", - добавил Кононенко.

Агентство Телевидения Новости