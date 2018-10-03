Максима Мусеева подозревают в государственной измене

Версию следствия озвучил сегодня на брифинге заместитель главы СБУ Виктор Кононенко. Он не назвал фамилии подозреваемого, однако, по собственной информации «МедиаПорта», речь идёт о главе администрации Холодногорского района Максиме Мусееве.

По данным СБУ, чиновник, имеющий доступ к государственной тайне, встречался с «кураторами» в России и «на территории третьих стран». Для связи пользовался электронной почтой и мобильными телефонами со специальными приложениями.

О подозрении главе администрации — с 5:13

«По инициативе чиновника в городе Харькове были созданы альтернативные организации ветеранов АТО, которые вместо помощи ветеранам занимались вымогательством и сбором информации, которая носит военный и мобилизационный характер. Так, им удалось собрать списки участников АТО — как действующих, так и ветеранов, которые были переданы заказчику, нашему злоумышленнику. И, соответственно, им — российской стороне», — рассказал Кононенко.

Согласно выводам экспертизы, собранные материалы содержат служебную информацию, передача которой спецслужбам РФ «наносит существенный урон государственной безопасности Украины», добавил замглавы СБУ.

Кроме того, в СБУ заявляют, что у Мусеева — двойное гражданство. В феврале 2015 года ему выдали в Крыму внутренний паспорт гражданина России, а в апреле 2016-го заменили его в московском управлении по вопросам миграции на паспорт другой серии. В феврале 2016-го года он получил российский загранпаспорт, а в июне — индивидуальный налоговый номер.

Мусеева подозревают по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет тюрьмы.

СБУ готовится объявить подозреваемого в розыск, поскольку он «скрывается в России».

В последние несколько недель глава администрации Холодногорского района Максим Мусеев писал о готовящихся провокациях против него в Facebook. Он расценивает происходящее как «политический заказ».

«Я знал о готовящихся провокациях против меня. Говорил об этом, — сообщил Мусеев в сегодняшнем комментарии «МедиаПорту». — К сожалению, правоохранительные органы у нас в стране отрабатывают политические заказы. Их цель — нейтрализовать политических оппонентов».

На уточняющие вопросы о вербовке, двойном гражданстве, сборе сведений «военного и мобилизационного характера» и отъезде в Россию, он ответил следующее: «Я нахожусь на больничном. В связи с травлей меня органами больше ничего сказать не могу. Доказательств нет никаких. Позже я всё детально расскажу, как фабриковалось дело против меня и кто за этим стоит».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины