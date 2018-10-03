СБУ показала фото российских документов Мусеева

Как сообщалось, главу администрации Холодногорского района Харькова Максима Мусеева разоблачили на сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Сотрудники спецслужбы в пределах досудебного расследования также установили факт наличия у чиновника двойного гражданства.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, при содействии ФСБ в феврале 2015 Мусеев пользовался на временно аннексированной территории АР Крым внутренним паспортом гражданина РФ.

В апреле 2016 этот паспорт был изменен Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России в Москве на другой, также госслужащему был выдан загранпаспорт гражданина РФ и индивидуальный налоговый номер.

Также СБУ опубликовала фото российских документов, выданных Максиму Мусееву.

Как сообщалось, сейчас по результатам расследования главе администрации объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

СБ Украины проверяет других должностных лиц органов власти и местного самоуправления Харьковского региона, возможно причастных к агентурной сети спецслужб РФ, и противоправно получили российские паспорта.

Агентство Телевидения Новости