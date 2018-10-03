Подозреваемый в госизмене Мусеев опубликовал заявление

Глава Холодногорской РГА Максим Мусеев, которого подозревают в госизмене, опубликовал заявление на своей странице в Фейсбук.

«О сегодняшних заявлениях. Правоохранительные органы отрабатывают политический заказ по устранению оппонентов. Я знал о готовящихся провокациях и неоднократно говорил об этом. Реальных доказательств моей противоправной деятельности нет и быть не может. Скоро я расскажу о том как, кем и посредством чего было сфабриковано дело, как проводили обыск без понятых и адвоката, взломав двери, как подбрасывали телефон и т.д.», - написал Мусеев.

Напомним, кроме подозрения в госизмене, в рамках досудебного расследования СБУ задокументировала наличие у чиновника двойного гражданства - в Крыму в 2015 году он получил паспорт РФ.

Агентство Телевидения Новости