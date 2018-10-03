Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:29
Просмотров: 106

ЧП в харьковском метро: появилось видео прыжка мужчины под поезд

ЧП в харьковском метро: появилось видео прыжка мужчины под поезд

Как сообщалось, сегодня утром на станции метро «Студенческая» мужчина прыгнул под прибывающий на платформу поезд.

Видео момента прыжка мужчины опубликовал директор департамента информации и связей со СМИ Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

С травматической ампутацией руки пострадавшего госпитализировали в больницу медики.

Некоторое время станции «Героев Труда», «Академика Павлова» и «Студенческая» были закрыты для обслуживания пассажиров.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 