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ЧП в харьковском метро: появилось видео прыжка мужчины под поезд
Как сообщалось, сегодня утром на станции метро «Студенческая» мужчина прыгнул под прибывающий на платформу поезд.
Видео момента прыжка мужчины опубликовал директор департамента информации и связей со СМИ Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.
С травматической ампутацией руки пострадавшего госпитализировали в больницу медики.
Некоторое время станции «Героев Труда», «Академика Павлова» и «Студенческая» были закрыты для обслуживания пассажиров.
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